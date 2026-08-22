Düşmanlar, İran’ın savunma gücü karşısında hesaplarını değiştirdi

İran Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Savunma Sanayii Günü dolayısıyla İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbnü’r-Rıza’ya gönderdiği mesajda, Savunma Bakanlığı’nın çalışmalarını değerlendirdi.

Tümgeneral Hatemi, Savunma Bakanlığı’nın son yıllarda Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu çok çeşitli savunma ekipmanları ve sistemlerini tasarlayıp üreterek ve geliştirerek İran’ın caydırıcılık gücünün ve savunma kapasitesinin artırılmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Bu kazanımların önemli bir bölümünün gerçek savaş alanlarında ve son çatışmalarda etkinliğini ve kabiliyetlerini ortaya koyduğunu belirten Tümgeneral Hatemi, söz konusu sistemlerin dünya kamuoyunun gözleri önünde İran’ın yerli savunma sanayisinin kapasitesinin simgesine dönüştüğünü ifade etti.

Tümgeneral Hatemi, son dönemdeki zorlu koşullarda Silahlı Kuvvetlerin muharebe gücü ile ülkenin savunma sanayisinin benzersiz kapasitesinin birleşmesinin, İran’ın ulusal gücünü açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

Bu durumun düşmanların, İran halkının direnci ve savunma kapasitesi karşısında hesaplarını değiştirmesine ve sonunda uzlaşmayı ve siyasi çözüm yolunu kabul etmesine neden olduğunu savundu.

İran Ordusu’nun, Savunma Bakanlığı ile iş birliği ve koordinasyonu ülkenin savunma altyapısının güçlendirilmesinin temel unsurlarından biri olarak gördüğünü belirten Tümgeneral Hatemi, ihtiyaçların karşılanması, ekipmanların geliştirilmesi, deneyim aktarımı ve ülkenin bilimsel ve sanayi kapasitesinden yararlanılması doğrultusunda stratejik iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.