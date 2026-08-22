İran’a yönelik ekonomik terörizm de başarısızlıkla sonuçlanacak

İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Başkanı Said Hatibzade, terör kurbanlarını anma töreninde yaptığı konuşmada, İran’a yönelik ekonomik terörizme değinerek, düşmanların yanlış hesaplarının daha önce olduğu gibi yine başarısızlıkla sonuçlanacağını söyledi.

Hatibzade, “Gerçek şu ki, çağdaş İran tarihinde hak ve batıl cephesinin bu kadar net biçimde birbirinden ayrıldığı başka bir dönem olmadı. Terörizm konusunda konuşmanın bu kadar kolay olduğu bir dönem olduğunu da düşünmüyorum.” dedi.

Bazı dönemlerde terörizm kavramının üzerinin örtüldüğünü ve farklı ülkelere farklı biçimlerde sunulduğunu belirten Hatibzade, “İran’da yaşanan ise terör cephesi ile direniş cephesinin karşı karşıya gelmesidir.” ifadelerini kullandı.

Hatibzade, son yıllarda terör cephesi tarafından İran halkına ve ülkeye karşı gerçekleştirilen eylemlerin tarihte kalıcı bir iz bırakacağını, buna karşılık kurbanların ortaya koyduğu direniş ve kararlılığın da tarihe geçeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, terör cephesinin suikastlar yoluyla İran’ın askeri ve güvenlik yapısında çözülme yaşanacağını ve Sovyetler Birliği’nin dağılması döneminde yaşananların İran’da da tekrarlanacağını düşündüğünü belirtti.

Hatibzade, “Ancak açıkça gördüler ki yetkililer, askerler, güvenlik güçleri ve diplomatlar, İran’a saygı ve bağlılıkla dimdik ayakta kaldı.” dedi.

İran halkının, Batılı güçlerin terör atmosferinin en yoğun olduğu dönemde dahi ortaya koyduğu onlarca gurur vesikası bulunduğunu ifade eden Hatibzade, ülkenin direncine dikkat çekti.

Hatibzade sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu savaşın en yeni boyutu, İran halkına karşı başlattıkları ekonomik terörizmdir. Şunu bilin ki yanlış bir yoldan bin kez giderlerse, yine aynı başarısızlığa ulaşacaklar.”

İranlı yetkili, karşı tarafın İran halkının dayanıklılığının bulunmadığı, ordunun ve Devrim Muhafızları’nın karşılık verme kapasitesine sahip olmadığı yönündeki “hatalı varsayımlarının” tamamının başarısızlığa uğradığını savundu.