İran Düşman Komutanlarını Avlamaya Hazır

“So’ban” makineli tüfeği, İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri tarafından geliştirilen silah sistemlerinden biridir.

Bu silah; piyade birliklerinin, özellikle de özel kuvvetlerin hareket kabiliyetini ve ateş gücünü artırmak amacıyla tasarlanmıştır. Operasyonel tatbikatlarda test edildikten sonra, muharip birliklerin envanterine dahil edilmiştir.

Sosyal medyada, şehit General Muhammed Pakpur’un “So’ban” makineli tüfeğiyle atış yaptığını gösteren bir videonun yayımlanması, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’nin projelerinden biri olan bu silaha yeniden dikkat çekti. Her ne kadar kökeni eski bir Sovyet tasarımına dayansa da So’ban, bir dizi mühendislik değişikliği ve iyileştirmeyle, personel tarafından taşınabilen hücum tipi bir makineli tüfek olarak yeniden tasarlandı.

Yayımlanan görüntüler, şehit komutanın elinde So’ban ile atış yapıldığını gösteriyor. Ancak bu görüntülerin önemi, yalnızca bir makineli tüfeğin ateş gücünün sergilenmesinden ibaret değil.

So’ban, aynı zamanda bir mühendislik projesinin hikâyesini anlatıyor: Proje, eski bir RPD’den yola çıktı; silahın çeşitli bölümleri değiştirildi, tatbikatlarda test edildi ve nihayetinde Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’nin operasyonel birliklerine dahil edildi.

So’ban hangi silahtan geliştirildi?

“So’ban-1”, baştan sona sıfırdan tasarlanmış tamamen yeni bir makineli tüfek değil. Bu silah, 7,62×39 milimetrelik mühimmat kullanan Sovyet yapımı RPD hafif makineli tüfeğinin modernize edilmesiyle ortaya çıktı.

RPD, Doğu menşeli hafif makineli tüfek ailesinin tanınmış örneklerinden biriydi. Bu silahın çeşitli modelleri geçmiş yıllarda İran silahlı kuvvetlerinin envanterine girdi. Ancak zamanla mevcut RPD’ler çeşitli sorunlarla karşılaştı ve bir bölümü operasyonel kullanımdan çıkarıldı.

İşte bu noktada eski bir silah yeniden mühendislerin çalışma masasına döndü.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Araştırma ve Kendine Yeterlilik Cihadı Teşkilatı uzmanları, mevcut örneği inceleyerek besleme tablası, kabza, dipçik, namlu ve tetik mekanizması gibi bölümlerde kapsamlı değişiklikler yaptı.

Amaç, RPD’yi basitçe yeniden hizmete sokmak değildi. Hedef, güncel operasyonel ihtiyaçlara uygun, hafif ve etkili bir makineli tüfek geliştirmekti.

Eski bir RPD neden yeniden önem kazandı?

Eski bir silah platformunun yeniden tasarım sürecine dahil edilmesi, mutlaka geriye dönüş anlamına gelmez.

Bilinen bir platformun çalışma mekanizması ve standart mühimmatı mevcutsa, bu platformun yeniden mühendislik (tersine mühendislik ve modernizasyon) yoluyla geliştirilmesi, tamamen yeni bir silah tasarlamaktan farklı ve maliyet-etkin bir yol sunar. Böyle bir projede, temel silaha ilişkin teknik ve operasyonel deneyimin bir bölümü zaten mevcuttur. Mühendislerin odağı ise zayıf noktaları gidermek ve silahı yeni sahra ihtiyaçlarına uyarlamaktır.

So’ban projesinde RPD’nin tercih edilmesi, bir yandan mevcut teknik ve operasyonel deneyimden yararlanılmasını sağlarken, diğer yandan bölgede yaygın olarak kullanılan 7,62×39 milimetrelik mühimmat standardının korunmasına imkân verdi.

Bu açıdan So’ban projesi, mevcut bir platformun yeni bir operasyonel kabiliyete dönüştürülmesine yönelik yeniden mühendislik çalışmasının somut bir örneğidir.

Ağırlık azaltımı: Küçük bir değişiklik, önemli bir operasyonel kazanım

So’ban için açıklanan en kritik değişikliklerden biri, temel modele kıyasla ağırlığının düşürülmesidir. Silahın tanıtımı sırasında yayımlanan bilgilerde, Sovyet yapımı orijinal RPD’ye göre yaklaşık 1 kilogramlık ağırlık azalmasından söz edilmişti. Personel tarafından taşınan bir makineli tüfek açısından bu değişiklik büyük bir operasyonel avantajdır.

Makineli tüfek nişancısı, silahın yanı sıra önemli miktarda mühimmat ve kişisel teçhizat da taşımak zorundadır. Bu nedenle ağırlığın azaltılması, personelin hareket kabiliyetini artırır ve intikal sırasında oluşan yorgunluğu azaltır.

Bu durum, So’ban’ın temel göreviyle de doğrudan bağlantılıdır. Silahın, intikal halindeki piyade personeliyle birlikte kesintisiz hareket etmesi ve tim seviyesinde makineli tüfek ateş gücünü sürekli kılması hedeflenmiştir.

Piyade timleri için hücum tipi makineli tüfek

So’ban, envanterdeki tüm makineli tüfeklerin yerini almak üzere tasarlanmadı. Silahın rolü daha çok piyade timi ve mangası seviyesinde tanımlanıyor. Burada muharip unsurların, standart piyade tüfeğine kıyasla daha yüksek ateş hacmi üreten, ancak tek bir er tarafından kolayca taşınabilen bir silaha ihtiyaç duyduğu değerlendiriliyor.

Büyük Peygamber-16 tatbikatında So’ban, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’nin özel harekât timlerine teslim edildi. Dönemin Kara Kuvvetleri Araştırma ve Kendine Yeterlilik Cihadı Teşkilatı Başkanı General Ali Kuhestani, silahın hücum tipi makineli tüfek rolündeki performansının test edildiğini ve kurumsal standart hücum makineli tüfeği olarak Kara Kuvvetleri birliklerine teslim edildiğini açıkladı.

Muharebe alanında hafif hücum tipi makineli tüfekler; düşman unsurlarına yakın ve orta mesafelerde hızlı, yoğun ve baskılayıcı ateş açmak için kullanılır. Bu kabiliyet, mevzilerin baskı altına alınması ve düşmanın kritik unsurlarının etkisizleştirilmesi açısından özel operasyonlarda hayati önem taşır.

So’ban da 7,62 mm kalibresi ve yüksek ateş yoğunluğu üretme kapasitesiyle operasyonel birlikler için bu çerçevede optimize edilmiştir.

So’ban’ın kalbi: 7,62×39 mm

So’ban, 7,62×39 milimetrelik standart mühimmat kullanıyor. Bu tercih, mühimmatın balistik özelliklerinin yanı sıra lojistik açıdan da büyük bir avantaj sağlar.

Söz konusu mühimmatın İran içinde geniş bir üretim ve tedarik zincirine sahip olması ve hafif silahlarda yaygın biçimde kullanılması, So’ban için bağımsız ve ek bir lojistik hat kurma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

So’ban için paylaşılan teknik verilere göre:

Etkili Menzil: 800 metre

Teknik Atış Hızı: Dakikada 600 ila 700 mermi

Teknik atış hızını, muharebe alanındaki kesintisiz sürekli atış kapasitesiyle karıştırmamak gerekir; zira namlu ısınma yönetimi, atış modu, mühimmat durumu ve çevre şartları fiili atış performansını belirler. Ancak bu veriler, So’ban’ın piyade birliklerine sahada sunduğu yüksek ateş hacmini net bir şekilde ortaya koymaktadır.

RPD’nin modernizasyonu: Eski bir silahtan modern platforma

So’ban ile ilk model RPD arasındaki fark yalnızca bir isim değişikliğinden ibaret değil.

Modernizasyon sürecinde besleme tablası, kabza, dipçik, namlu ve tetik grubu tamamen yenilenmiş; silah güncel muharebe aksesuarlarıyla donatılmıştır:

Besleme Sistemi: So’ban, 100 ve 200 mermilik mühimmat kutularını kullanabilmektedir. Ayrıca operatörün daha fazla mühimmat taşıyabilmesi için özel mühimmat sırt çantası konfigürasyonu geliştirilmiştir. Bu, standart piyade tüfeklerine oranla sahada kesintisiz ateş üstünlüğü sağlar.

Optik ve Nişangâh Arayüzü: Silahın gövdesine pikatini rayları entegre edilmiş ve red-dot (refleks) nişangâh kullanımına uygun hale getirilmiştir. Bu da hedefe hızlı kilitlenme ve modern hedefleme kabiliyeti kazandırmıştır.

Ergonomik Ön Kabza ve Çatal Ayak: Silahın ön tutamağı, tek bir hareketle iki ayaklı sehpaya (bipod) dönüşebilmektedir. Böylece intikal halinde rahat bir kavrama ve taşıma sunarken, mevzilenme anında silaha yüksek atış dengesi kazandırır.

Dengeli ve sürekli ateş için entegre çatal ayak

So’ban, personelle birlikte hareket halinde taşınabilir olmasının yanı sıra sabit mevzi atışları için de optimize edilmiştir.

Entegre çatal ayak, silah mevzilendiğinde geri tepmeyi kontrol altına alarak atış hassasiyetini ve dengesini artırır. Bu özellik So’ban’ın iki temel rolü bir arada yürütmesini sağlar:

İntikal sırasında piyadeyle birlikte hızla yer değiştiren hafif hücum silahı, Duruş ve mevzilenme anında ise mangayı koruyan ve destek ateşi sağlayan bir makineli tüfek.

Bu ikili kullanım esnekliği, modern hücum makineli tüfeği konseptinin temel taşıdır.

İranlı komandoların elindeki So’ban’ın mantığı

Bu silah projesine dair en önemli husus, So’ban’ın sıfırdan bir buluş olarak değil, mevcut bir platformun başarıyla yeniden yapılandırılması olarak ele alınmasıdır.

Tasarımın kökeni Sovyet RPD’sine dayansa da projenin gerçek değeri; ağırlık, ergonomi, aksesuar uyumluluğu ve sahra kullanımının modern operasyonel gereksinimlere göre yeniden mühendislikten geçirilmesindedir.

Savunma sanayiinde her yenilik, sıfırdan sistem tasarlamak anlamına gelmez; mevcut, güvenilir ve yaygın bir platformu güncel harekât ortamının ihtiyaçlarına göre revize edip sahaya sürmek, son derece pratik ve stratejik bir mühendislik yaklaşımıdır.