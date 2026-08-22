Trump'ın son tehditlerine Galibaf'tan sert tepki

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabı X üzerinden ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile ticari ve ekonomik işbirliğini sürdüren ülkelere yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi.

Galibaf, komşu ülkelerden bölgesel güvenlik düzenlemeleri ve yeni ekonomik işbirliklerinin oluşturulmasına dair çok sayıda mesaj aldıklarını belirtti.

ABD’nin, İsrail’in çıkarlarını gözetmek adına kendi müttefiklerinin güvenliklerini hiçe saydığını savunan Galibaf, “ABD, müttefiklerinin çıkarlarını mutlak bir kayıtsızlıkla göz ardı ederek, onların güvenliğini İsrail’in çıkarları uğruna öyle bir tehlikeye attı ki; bu ülkeler bir anlığına tüm varlıklarını tehdit altında hissettiler” ifadelerini kullandı.

Galibaf ayrıca, bölgeye kalıcı barış ve güvenliği getirecek olan unsurun, dış müdahalelerden uzak, “yerli ve bağımsız bir düzen” olduğunu vurguladı.