İsrail’den Güney Lübnan’a fosfor bombalı saldırı

Lübnan haber ajansı, İsrail’in ülkenin güneyinde bulunan Nebatiye’ye yönelik saldırılarında fosfor içeren bombalar kullandığını bildirdi.

Ayrıca İsrail güçlerinin Güney Lübnan’ın çeşitli bölgelerinde vatandaşlara ait evleri patlatıp yıkmaya yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdiği aktarıldı.

El Meyadin de İsrail ordusunun Arnoun ile Kfar Tebnit arasındaki bölgede büyük bir patlama gerçekleştirdiğini bildirdi.

Öte yandan İsrail topçusunun Meys el-Cebel çevresini ateş altına aldığı kaydedildi.