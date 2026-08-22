İran’dan net mesaj: Baskılara asla boyun eğmeyiz

İran Geçici Savunma Bakanı Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza, bugün yabancı askeri ataşelerin katılımıyla Tahran’da düzenlenen “Ulusal Savunma Sanayii Günü” toplantıda bir konuşma gerçekleştirdi.

Tuğgeneral İbn'ül Rıza, eski İran Savunma Bakanı Şehit Tuğgeneral Aziz Nasirzade’nin; Çemran, Namcu, Fahuri ve Şemhani’den sonra şehit düşen beşinci savunma bakanı olduğunu ifade etti.

Tuğgeneral İbn'ül Rıza, konuşmasında İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırganlığını kınayarak taziyelerini ileten ülkelere teşekkürlerini sundu.

22 Ağustos (31 Mordad) tarihinin İran’da “Ulusal Savunma Sanayii Günü” olarak ilan edildiğini hatırlatan Tuğgeneral İbn'ül Rıza, şunları kaydetti:

“İran milli takviminde bir günün 'Savunma Sanayii’ye adanması sadece sembolik bir tören değil; yerli imkanlara dayanarak milli gücü artırmak, caydırıcılığı pekiştirmek ve silahlı kuvvetleri desteklemek adına eşsiz adımlar atan bilim insanları ile savunma sanayii uzmanlarının çabalarını takdir etme girişimidir.”

İran savunma sanayiinin, on yıllardır süren yaptırımlar ve dış baskılara rağmen, özgüven ve dirençle inşa edilen bir başarı öyküsü olduğunu belirten Tuğgeneral İbn'ül Rıza,

“Savunma sanayimizin temel amacı; barış, istikrar ve milli bağımsızlığı korumaktır. Temel hedefimiz, saldırganlara karşı ‘pişman edici maliyetler’ yükleyecek milli kapasitemizi artırmaktır. Bugün tüm zorluklara ve yaptırımlara rağmen, savunma sanayimiz silahlı kuvvetlerimizin gücünü ve otoritesini pekiştirmeyi başarmıştır.” ifadelerini kullandı.

“Savaş koşullarında üretim hattı kesintisiz devam ediyor”

Düşmanın son çatışmalarda İran Silahlı Kuvvetleri’ni yok ettiğine dair iddialarına değinen Tuğgeneral İbn'ül Rıza, Savunma Bakanlığı’nın gerekli öngörüyle hareket ettiğini vurguladı. Tuğgeneral İbn'ül Rıza, savaş koşullarına rağmen askeri teçhizat ve silah üretim hatlarının aktif tutulduğunu, hatta yeni saldırı ve savunma sistemlerinin savaş ortamında sahaya sürüldüğünü ve bu sürecin güçlenerek devam ettiğini de sözlerine ekledi.

