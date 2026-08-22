Gürcistan, AB’nin İran'a yönelik yaptırımlarına katılmayı reddetti

InterPressNews’un (IPN) haberine göre Gürcistan, Avrupa Birliği’nin (AB) İran’a karşı uygulamaya koyduğu yeni yaptırım kararlarına dahil olmayacağını açıkladı. Tiflis yönetimi, ülkenin dış politikadaki adımlarının yalnızca ulusal çıkarlar doğrultusunda şekillendiğini vurguladı.

İktidardaki “Gürcü Rüyası” partisinden milletvekili Tengiz Şarmanaşvili, Gürcistan’ın ulusal öncelikleriyle çelişen hiçbir politik adımı desteklemeyeceklerini açıkladı.

Gürcistan’ın uluslararası arenadaki her türlü kararını ve girişimi sadece tek bir kriter üzerinden değerlendirdiklerini vurgulayan Şarmanaşvili, “Gürcistan’ın herhangi bir karar tasarısına katılıp katılmayacağı veya dış politikada atacağı adımlar, tek bir kritere göre belirlenir: Söz konusu adım, o an için Gürcistan’ın çıkarlarına hizmet ediyor mu, etmiyor mu?” ifadesini kullandı.

Şarmanaşvili, “Alınan bir karar eğer bizim çıkarlarımızla çelişiyorsa, o kararın nihayetinde kime hizmet ettiği bizim için hiç önemli değildir” değerlendirmesinde bulundu.