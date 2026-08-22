İran’ın Sahaya Sürdüğü Yeni Komando Gücü(+video)

İlk bakışta sıradan bir makineli tüfek gibi görünebilir. Ancak Soban, kökeni Sovyet yapımı RPD hafif makineli tüfeğine dayanan; yeniden mühendislikten geçirilmiş, hafifletilmiş ve güncel operasyonel ihtiyaçlara uyarlanmış bir sistemdir.

Orijinal RPD’ye göre bir kilogram daha hafif olan Soban; modern nişangâh altyapısı, entegre bipodu ve yüksek ateş kapasitesiyle komandolara hem daha hızlı hareket etme hem de yoğun baskı ateşi sağlama imkânı veriyor.

Bu sadece bir modernizasyon değil; İran’ın Rus/Sovyet kökenli mevcut silah platformlarını akıllı mühendislikle yeni bir güce dönüştürme yaklaşımının somut örneği. Soban, artık yalnızca bir makineli tüfek değil; hareket kabiliyetiyle ateş üstünlüğünü birleştiren yeni nesil bir komando silahı.