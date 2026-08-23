Rızai: İran halkı F-35’lerin havasını söndürdü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran’ın savunma stratejilerinde bir evrim yaşandığını ve İran’ın dayatılan savaşın ikinci döneminden bu yana savunma ve siyasi alanlarda sürekli gelişim gösterdiğini belirterek, “Bugünkü İran, savaş öncesindeki İran değil. Bu durum, çok iddialı ABD için de geçerli. İranlı gençlerin zihnindeki barışsever ve makyajlanmış ABD imajı değişti.” dedi.

İran halkı F-35’lerin havasını söndürdü

Rızai, “Dünya, ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırısından sonra nükleer bombaya sahip olmanın yüzlerce F-35’ten daha etkili olduğunu gördü. F-35’lerin İran’daki bütün havası söndü ve Arap ülkeleri Amerikan silahlarına güvenmiyor.” ifadelerini kullandı.

ABD halkının İran’la savaşa karşı olduğunu belirten Rızai, “Amerikan halkı savaşa karşı ve ABD ordusunu ve hükümetini desteklemiyor. İran’da ise halk ve hükümet, silahlı kuvvetlerin arkasında birlik içinde duruyor.” dedi.

Rızai, son dönemdeki düşman saldırılarına da değinerek, “Amerikalılar askeri saldırılardan tamamen umudunu kesti ve ekonomik kuşatmanın askeri girişimlere yardımcı olacağını düşünüyor. Netanyahu, Trump’a İran’ı altı ay ya da iki-üç ay ekonomik olarak kuşatırsan teslim olacağı sözünü verdi.” ifadelerini kullandı.

Rızai, “Dünya Trump’ın tehditlerinin içinin boş olduğunu anladı. Trump yalnız kaldı ve NATO ile müttefiklerinin yardımına muhtaç hale geldi. İran ise yıllar önce yaptırımların üstesinden gelmeyi ve petrol satmayı öğrendi.” dedi.

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Rızai, bölge ülkelerine çağrıda bulunarak, “Tüm çevre ülkelerine söylüyoruz: ABD ile yürütülen ekonomik savaşa ortak olmayın. Aksi takdirde sizi düşman olarak kabul ederiz.” dedi.

“Savaşı genişletme peşinde değiliz. Ancak İran’ın çevresindeki ülkeler Amerikalılarla yürütülen ekonomik savaşa katılırsa, onların çıkarlarını hedef alırız.” ifadelerini kullandı.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, bazı komşu ülkelerin son dönemde ABD-İsrail cephesine destek veren tutumlarına da değinerek şunları söyledi:

“İran’ın çevresindeki ülkeler Amerikalılarla yürütülen ekonomik savaşa katılırsa, Fars Körfezi’nden ve Hürmüz Boğazı’ndan tek damla petrol çıkmayacaktır. Fars Körfezi’nden petrol ihraç edilen diğer güzergâhları da hedef alacağız.”