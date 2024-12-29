Irak’ta IŞİD’in yeniden canlanma tehlikesi

El-Maluma haber ajansına göre, IŞİD unsurlarının sahadaki hareketliliği, Suriye’deki siyasi ve askeri durumdan yararlanarak daha da yoğunlaştı. Son günlerde Iraklı yetkililer, terörist liderlerin Suriye’nin doğusundaki cezaevlerinden kaçma ihtimali ve IŞİD’in yeniden güç kazanmasına dair bilgiler aldıklarını belirterek endişelerini dile getirdi.

Badr Hareketi yetkililerinden Mahmud el-Heyani, IŞİD üyelerinin yöntemlerini değiştirdiğini ve Irak’tan internet üzerinden terörist topladıklarını açıkladı.

Heyani, birkaç gün önce Felluce’de IŞİD’e ait duvar yazıları ve bayraklarının görüldüğünü, güvenlik güçlerinin bu gelişmelerle bağlantılı teröristleri gözaltına aldığını ekledi.

Heyani ayrıca, IŞİD’in yeraltı gruplarının yeniden yükselişe geçmesine ilişkin ciddi endişelerin olduğunu vurguladı.