Hamas, İsrail'in Heniyye suikastıyla ilgili iddiasını yalanladı

Siyonist İsrail'in İsmail Heniyye suikastıyla ilgili iddiasına Hamas İslami Direniş Hareketi'nden yalanlama geldi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, ''Siyonist işgalcinin şehit İsmail Heniyye’ye yönelik suikastla ilgili yayınladığı yalanları reddediyoruz. Hamas ile İran İslam Cumhuriyeti güvenlik servisleri arasında yapılan ortak soruşturmaya göre, suikast eylemi Heniyye'nin cep telefonunu doğrudan hedef alan 7,5 kg ağırlığındaki güdümlü roketin ateşlenmesiyle gerçekleşmiştir.'' denildi.

Siyonist bakan Israel Katz, Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlenen terör saldırısının arkasında İsrail’in olduğunu kabul etmişti.