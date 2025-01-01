ABD'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin New Orleans kentinde yılbaşı gecesi bir araç kalabalığın arasına daldı. Amerikan basını olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 30'un üzerinde olduğunu aktarıyor.

CNN televizyonuna göre yaralılar civardaki beş farklı hastanede tedavi altına alındı.

Polis Canal ve Bourbon caddelerinde acil yardım ekiplerinin yaralılara müdahale ettiğini bildirdi.

Görgü tanıkları bir kamyonun kalabalığın arasına hızla daldığını, o anlarda büyük bir panik yaşandığını anlattı.

Louisiana Valisi Jeff Landry yaşananlar için "korkunç bir şiddet eylemi" dedi.