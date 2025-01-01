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1 Oca 2025 16:17

ABD'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin New Orleans kentinde bir kamyon yılbaşı eğlencesi için sokakta toplanan kalabalığın arasına daldı. Olayda en az 10 kişi öldü.

ABD'nin New Orleans kentinde yılbaşı gecesi bir araç kalabalığın arasına daldı. Amerikan basını olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 30'un üzerinde olduğunu aktarıyor.

CNN televizyonuna göre yaralılar civardaki beş farklı hastanede tedavi altına alındı.

Polis Canal ve Bourbon caddelerinde acil yardım ekiplerinin yaralılara müdahale ettiğini bildirdi.

Görgü tanıkları bir kamyonun kalabalığın arasına hızla daldığını, o anlarda büyük bir panik yaşandığını anlattı.

Louisiana Valisi Jeff Landry yaşananlar için "korkunç bir şiddet eylemi" dedi.

News ID 1923033

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