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4 Oca 2025 07:40

İran’dan ABD'deki araçlı saldırıya kınama

İran’dan ABD'deki araçlı saldırıya kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, 1 Ocak'ta ABD’nin New Orleans şehrinde yılbaşı kutlamaları yapan kalabalığa araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi basına yaptığı açıklamada, İran'ın her yerde, her birey, grup veya devlet tarafından gerçekleştirilen terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınama yönündeki ilkeli tutumunu vurguladı.

Sözcü Bekayi, terör örgütü IŞİD'e bağlı unsurlar tarafından, ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde yeni yılın erken saatlerinde bir araçla dünyaca ünlü Bourbon Caddesi'ndeki yılbaşı kutlamaları yapan kalabalığa düzenlenen ve birçok kişinin ölmesine veya yaralanmasına yol açan terör saldırısını kınarken olaydan etkilenenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

News ID 1923083

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