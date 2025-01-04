İran’dan ABD'deki araçlı saldırıya kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi basına yaptığı açıklamada, İran'ın her yerde, her birey, grup veya devlet tarafından gerçekleştirilen terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınama yönündeki ilkeli tutumunu vurguladı.

Sözcü Bekayi, terör örgütü IŞİD'e bağlı unsurlar tarafından, ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde yeni yılın erken saatlerinde bir araçla dünyaca ünlü Bourbon Caddesi'ndeki yılbaşı kutlamaları yapan kalabalığa düzenlenen ve birçok kişinin ölmesine veya yaralanmasına yol açan terör saldırısını kınarken olaydan etkilenenlerin ailelerine başsağlığı diledi.