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1 Oca 2025 20:17

Irak: İran ve Türkiye'nin de katılımıyla bir koalisyon kurulmalı

Irak: İran ve Türkiye'nin de katılımıyla bir koalisyon kurulmalı

Irak Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani, Suriye'deki gelişmelere değinerek, bölgenin parçalanmasını önlemek için İran ve Türkiye'nin de katılımıyla bölgesel bir koalisyonun kurulması için çağrıda bulundu.

ABD’nin 3 Ocak 2020'de yaptığı terör saldırısında şehit düşen General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in 5. şehadet yıldönümü münasebetiyle İran’ın Bağdat Büyükelçiliği’nde anma töreni düzenledi.

Irak Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani, törende yaptığı konuşmada, Suriye'deki gelişmelere değinerek, Siyonist İsrail'in bölgeyi parçalama senaryolarını önlemek için İran ve Türkiye'nin de katılımıyla bölgesel bir koalisyonun kurulması için çağrıda bulundu.

Meşhedani, ''Irak, İran, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır arasında gerçek bir ittifak olmalı.” dedi.

News ID 1923038

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