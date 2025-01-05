İran ile Suudi Arabistan arasında önemli görüşme

İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud el-Anzi ile görüştü.

Görüşmede adli işbirliğinin güçlendirilmesi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Rahimi, iki ülke arasında dostane ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ve sağlam ilişkileri ''çok önemli '' olarak nitelendirdi.

14'üncü Tahran hükümetinin, başta komşu ülkeler olmak üzere tüm ülkelerle dostane ilişkiler geliştirme yönündeki temel politikasına değinen Rahimi, İran'ın iki ülke arasında kültürel, ekonomik ve siyasi alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesini istediğini ifade etti.

Suudi yetkili de görüşmede, ''İkili yargı ve adli işbirliğinin yanı sıra tüm alanlardaki ilişkilerinin geliştirilmesinin, iki dost ve kardeş ülke arasındaki münasebetlerde benzeri görülmemiş bir sıçramaya neden olmasını temenni ediyorum.''