  1. İran
6 Oca 2025 20:45

İran'ın yeni yeraltı "Füze Kenti" tanıtılacak

İran'ın yeni yeraltı "Füze Kenti" tanıtılacak

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, ''Yüce Peygamber (sav) 19 adlı askeri tatbikatı sırasında İran'ın yeni yeraltı "Füze ve İHA Kenti tanıtılacak.'' dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü General Ali Muhammed Naini, bugün yaptığı açıklamada, ''Yüce Peygamber (sav) 19 adlı askeri tatbikatı sırasında İran'ın yeni yeraltı 'Füze ve İHA Kenti' tanıtılacak.'' dedi.

2021'de deniz kuvvetlerinin kurduğu yeni yeraltı "füze kenti" Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katıldığı törenle tanıtıldı.

Füze kentinde, çok sayıda savunma sistemi ve çeşitli menzile sahip seyir ve balistik füzeler yer alıyor.

Devrim Muhafızları Orudsu, İran'ın Fars Körfezi hattı boyunca inşa ettiği yeraltı füze kentlerinin "düşmanların kabusu" olacağını açıklamıştı.

News ID 1923175

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