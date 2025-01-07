Ayetullah Hamanei, yarın Kum halkı ile görüşecek

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kum halkının 9 Ocak 1978 senesinde gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmasının yıldönümü arifesinde bu kentin farklı kesimlerini temsil eden vatandaşlarla görüşecek.

Daha önce 9 Ocak Olayı'nın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamanei, "İslam Devrimi'nin zafere ulaşmasına yol açan 9 Oacak Olayı'na önemli bir değişimin kaynağı olarak bakılmalıdır.

Bu olay İslam Devrimi'nin vizyonlarından biridir. Devrime karşı kin besleyenlerin yürüttüğü kara propagandaları, inkılap vizyonuna şüphe düşürüyor. Bu olay halkın dine bakışının derinliğini gösterir." demişti.