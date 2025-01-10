DEM Partili belediye başkanları gözaltına alındı

Sputnik'te yer alan habere göre, Mersin’in Akdeniz ilçesi belediyesinde sabah saatlerinde başlayan operasyon, siyasi gündeme damgasını vurdu. DEM Partili Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan, Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç gözaltına alındı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltıları duyurdu ve operasyonun kayyum atama hazırlığı olabileceğini ifade etti.

Milletvekili Bozan, sosyal medya paylaşımında gözaltılara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Mersin’in huzuru yine kayyumla bozulmaya çalışılıyor. Bu irade gaspı girişimini Mersin kabul etmeyecektir. Tüm halkımızı, Akdeniz Belediyesi’nin gasp edilmesine karşı iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

Olay sonrası belediye binasının önüne polis ekiplerinin konuşlandığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, iddialar arasında Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasının gündemde olduğu belirtildi.

DEM Parti yetkilileri, gözaltılara sert tepki göstererek, bunun halkın iradesine bir müdahale olduğunu savundu. Daha önce benzer operasyonlarla gündeme gelen kayyum atamaları, demokratik haklar ve yerel yönetimler açısından tartışmaları beraberinde getiriyor.