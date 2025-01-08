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8 Oca 2025 20:52

Trabzonspor'dan Ziraat Türkiye Kupası'nda güçlü başlangıç!

Trabzonspor'dan Ziraat Türkiye Kupası'nda güçlü başlangıç!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 3-0 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının ilk haftası oynanıyor. A Grubunda yer alan Trabzonspor ile Alanyaspor Akyazı'da karşı karşıya geldi. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve hedefini kupa olarak belirleyen Bordo-Mavililer, maçı 3-0 kazandı.

Trabzonspor, Türkiye Kupası’ndaki başarısını uzun yıllardır sürdürmekte. Bordo-mavililer, 1974-1975 sezonunda Süper Lig'e çıktıkları ilk yıl final oynamayı başarmıştı. O günden bugüne toplamda 16 kez finale çıkan Trabzonspor, bu finallerin 9’unu kazandı. Son olarak 2019-2020 sezonunda Alanyaspor’u 2-0 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra yeniden bu başarıyı elde etmeyi hedefliyor.

News ID 1923248

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