Gazze'de Siyonist asker hakkında suç duyurusu

Sky News'in aktardığına göre, siyonist rejim askerlerinin işgal toprakları dışında yargılanması süreci devam ediyor.

İbranice kaynaklar, İsveç'te bir siyonist rejim askeri hakkında, Gazze'de savaş suçlarına karıştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Israel Hayom, siyonist rejim ordusunda görev yapan ve Nahal Tugayı'na bağlı bir asker olan Boaz Ben David hakkında, Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlediği gerekçesiyle İsveç'te suç duyurusu yapıldığını duyurdu.

Suç duyurusunda, görgü tanıkları ve gazetecilerin ifadelerine dayanarak, bu askerin kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivilleri keskin nişancı tüfeğiyle hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu askerin, Filistinlilere ait evleri yıkmak ve duvarlara sloganlar yazmakla görevli bir birlikte hizmet ettiği ifade edildi.

Son günlerde, siyonist rejim askerleri hakkında Brezilya, Arjantin ve Sri Lanka gibi ülkelerde de suç duyurularında bulunulduğu ve bu durumun, siyonist rejim yetkililerinin askerlerinin dünya genelinde yargılanma olasılığı konusundaki endişelerini artırdığı kaydedildi.