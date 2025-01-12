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12 Oca 2025 13:44

Trump'ın Özel Temsilcisi'nden Irak'a gizli ziyaret

Trump'ın Özel Temsilcisi'nden Irak'a gizli ziyaret

Bir siyasi kaynak, Trump’ın özel temsilcisinin Irak’a yakın tarihte gizli bir ziyarette bulunacağını ve bu ülkenin başbakanı ile görüşeceğini bildirdi.

Şafak News'a göre, bilgi sahibi bir siyasi kaynak, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisinin Irak’a seyahat ederek bu ülkenin Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’ye ABD’nin mesajını ileteceğini açıkladı.

Kaynak, Trump’ın özel temsilcisinin Irak’a ilişkin doğrudan bir mesaj taşımasının beklendiğini ekledi.

Aynı kaynak, ziyaretin gizli ve kamuoyuna açıklanmadan gerçekleştirileceğini belirtti.

Bu ziyaret sırasında, es-Sudani’nin son dönemde bölge ülkelerine, özellikle İran’a yaptığı ziyaretlerin ayrıntılarının ele alınacağı ifade edildi.

Es-Sudani, İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak iş birliğinin genişletilmesi yollarını müzakere etmişti.

News ID 1923352

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