Trump'ın Özel Temsilcisi'nden Irak'a gizli ziyaret

Şafak News'a göre, bilgi sahibi bir siyasi kaynak, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisinin Irak’a seyahat ederek bu ülkenin Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’ye ABD’nin mesajını ileteceğini açıkladı.
Kaynak, Trump’ın özel temsilcisinin Irak’a ilişkin doğrudan bir mesaj taşımasının beklendiğini ekledi.
Aynı kaynak, ziyaretin gizli ve kamuoyuna açıklanmadan gerçekleştirileceğini belirtti.
Bu ziyaret sırasında, es-Sudani’nin son dönemde bölge ülkelerine, özellikle İran’a yaptığı ziyaretlerin ayrıntılarının ele alınacağı ifade edildi.
Es-Sudani, İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak iş birliğinin genişletilmesi yollarını müzakere etmişti.
yorumunuz