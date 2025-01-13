Kremlin: İran-Rusya Stratejik Ortaklık Belgesi yakında imzalanacak

El-Cezire'ye göre, Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü, Moskova ve Tahran arasında stratejik ortaklık anlaşmasının yakında imzalanacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian’ın 17 Ocak Cuma günü iki ülke arasında stratejik ortaklık belgesini imzalayacaklarını belirtti.

Ülkemizin Cumhurbaşkanı, bu hafta sonunda Moskova'ya giderek Rus tarafı ile ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında istişarelerde bulunacak.

Rusya Dışişleri Bakanı daha önce yaptığı açıklamada, uzun zamandır hazır olan ve iki tarafça üzerinde mutabık kalınan bu "büyük" anlaşmanın kapsamlı, uzun vadeli ve "çok yönlü" bir yapıya sahip olduğunu ve herhangi bir değişikliğe gerek olmadığını ifade etti.

Sergey Lavrov, böyle kapsamlı bir belgenin uluslararası bir boyutu da bulunduğunu belirterek, bu anlaşmanın bölgesel ve küresel düzeyde barış ve güvenliğin korunmasında iş birliğinin güçlendirilmesine özel önem verdiğini ve Moskova ile Tahran’ın bu alanda daha yakın iş birliği yapma arzusunu yansıttığını vurguladı.

Rus yetkili, anlaşmanın güvenlik, savunma, terörizmle mücadele, radikalizm ve diğer ortak tehdit ve zorluklarla mücadele alanlarını da kapsadığını sözlerine ekledi.