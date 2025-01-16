Gazze'de ateşkes anlaşmasının ardından Devrim Muhafızları'ndan açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşması için yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, ''Savaşın sona ermesi ve Siyonist rejime ateşkes dayatılması Filistin için büyük bir zafer, canavar Siyonist rejim için de daha büyük bir yenilgidir.'' ifadesi kullanıldı.

Bu ateşkesin Siyonistler için telafisi imkansız bir yenilgi olduğu kaydedilen açıklamada, ''İlahi zafere inanan, mazlum ve güçlü Gazze halkının efsanevi direnişi ve iradesinden ve küresel Filistin dayanışmasından güç alan kahraman Hamas; müzakere sınamasından gururlu ve onurlu bir şekilde çıktı.'' denildi.

Açıklamada, direnişin iradesine boyun eğen Tel Aviv işgal rejiminin bundan sonra askeri ve toplumsal çöküş, tersine göç sorunu, ekonomik kriz ve siyasi zorluklarla karşı karşıya kalacağı kaydedildi.

Sağlanan anlaşmanın ''Aksa Tufanı'' gibi İsrail'i hezimete uğrattığı ifade edilen açıklamada, ''Bu büyük zaferle, aylarca süren suçların Siyonist İsrail’e hiçbir kazanım getirmediği ve direnişin canlı, güçlü ve aktif olarak ayakta kaldığı gerçeği tarihe yazılacaktır.'' ifadesine yer verildi.

Gazze'de ateşkes sağlandı

Hamas, dün akşam saatlerinde, Filistin direnişi ile işgal güçleri arasında Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Hareketten yapılan açıklamada, ateşkesin Filistin halkının ve Gazze'deki direnişin efsanevi kararlılığının bir ürünü olduğu belirtildi. Ayrıca, Gazze’ye yönelik saldırının durdurulmasının, Filistin halkı, direnişi ve dünya özgürleri için bir zafer olduğu ifade edilerek, bunun işgalle mücadele yolunda önemli bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

Hamas, bu adımın, Gazze halkını hedef alan saldırıları durdurma, kan gölünü ve soykırımı sona erdirme sorumluluğu çerçevesinde atıldığını belirtti.