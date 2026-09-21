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21 Eyl 2026 14:41

Ayetullah Sistani’den İranlı alim Ayetullah Şubeyri Zencani için taziye mesajı

Ayetullah Sistani’den İranlı alim Ayetullah Şubeyri Zencani için taziye mesajı

Irak'ın önde gelen Şii mercii Ayetullah Seyyid Ali Sistani, Ayetullah Seyyid Musa Şubeyri Zencani’nin vefatı ile ilgili taziye mesaj yayımladı.

Taziye mesajında, “Büyük taklit merci Ayetullah Şubeyri Zencani’nin  vefatı büyük bir kayıptır” denildi.

Ayetullah Sistani, merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve Müslümanlara başsağlığı dileğinde bulundu.

İranli alim Şubeyri Zencani vefat etti

Ayetullah Seyyid Musa Şubeyri Zencani’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ehlibeyt (a.s) mektebinin fakihlerinden ve Şii dünyasının önde gelen dini taklid mercii olan Seyyid Musa Şubeyri Zencani Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Yapılan açıklamada, Ayetullah Zencani’nin  yaşamının ve seçkin kariyerinin, derin bir kavrayış, ilmi çalışmalar, sahih fıkıhı koruma ve yüceltme yönündeki samimi çabalar, İslami öğretilerin yayılması ve insanlara karşı iyilikseverlik ve şefkat ruhuyla dolu olduğu belirtildi.

Ayetullah Seyyid Musa Şubeyri Zencani için Çarşamba günü 23 Eylül’de cenaze töreni düzenlenecek.

Ayetullah Şubeyri Zencani 18 Eylül Cuma akşamı akciğer rahatsızlığı nedeniyle Kum’daki bir hastaneye kaldırılmıştı.

News ID 1938678

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