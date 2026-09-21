Ayetullah Sistani’den İranlı alim Ayetullah Şubeyri Zencani için taziye mesajı

Taziye mesajında, “Büyük taklit merci Ayetullah Şubeyri Zencani’nin vefatı büyük bir kayıptır” denildi.

Ayetullah Sistani, merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve Müslümanlara başsağlığı dileğinde bulundu.

İranli alim Şubeyri Zencani vefat etti

Ayetullah Seyyid Musa Şubeyri Zencani’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ehlibeyt (a.s) mektebinin fakihlerinden ve Şii dünyasının önde gelen dini taklid mercii olan Seyyid Musa Şubeyri Zencani Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Yapılan açıklamada, Ayetullah Zencani’nin yaşamının ve seçkin kariyerinin, derin bir kavrayış, ilmi çalışmalar, sahih fıkıhı koruma ve yüceltme yönündeki samimi çabalar, İslami öğretilerin yayılması ve insanlara karşı iyilikseverlik ve şefkat ruhuyla dolu olduğu belirtildi.

Ayetullah Seyyid Musa Şubeyri Zencani için Çarşamba günü 23 Eylül’de cenaze töreni düzenlenecek.

Ayetullah Şubeyri Zencani 18 Eylül Cuma akşamı akciğer rahatsızlığı nedeniyle Kum’daki bir hastaneye kaldırılmıştı.