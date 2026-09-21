İsrail’den Suriye’nin Dera kıırsalına topçu saldırısı

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail rejimi askerleri, Suriye’nin güneyindeki Dera vilayetinin batı kırsalındaki köy ve bölgeleri topçu saldırılarıyla hedef aldı.

Habere göre İsrail askerleri, Abidin ve Rukad vadilerine çok sayıda topçu mermisi ateşledi. Aynı zamanda Dera vilayetinin kırsalındaki Yermuk Havzası bölgesinde bulunan Cümle köyünün çevresi de hedef alındı.

Suriyeli kaynaklar, İsrail askerlerinin 1974 ateşkes hattı boyunca bulunan mevzilerinden, Abidin yerleşimi çevresine ateş açtığını bildirdi.

Bu saldırılar, İsrail ordusunun bir gün önce Suriye’nin güneyindeki Kuneytra vilayetinin kırsal bölgelerini birkaç saat içinde iki kez hedef almasının ardından gerçekleşti.

İsrail ordusu, söz konusu saldırılarda Rufeyd yerleşiminin güneydoğusu ile Bir Acem köyünü topçu ateşiyle bombalamıştı.