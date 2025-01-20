Hamdan: Netanyahu hedeflerine ulaşamadı

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Üyesi ve Sözcüsü Usame Hamdan, Gazze’de ateşkes süreci ve Filistin halkı ve direnişinin başarıları hakkında, “İşgalci Siyonist rejim, bu savaşta büyük sloganlar atmıştı ancak erken bir zamanda tüm mevzilerinden çekilmleye zorlandı” dedi.

Usame Hamdan, “Siyonist rejim, direnişi ortadan kaldırmak istiyordu ama sonunda müzakere yapmak zorunda kaldı. Bu rejim, askeri baskıyla esirlerini Gazze'den çıkarmak istedi ancak amacına ulaşamadı ve esirlerin ancak müzakere yoluyla serbest bırakılacağını anladı. Ayrıca Filistin direnişi de halkının iradesiyle dimdik ve kararlı bir şekilde ayakta kaldı” ifadesini kullandı.

Filistin halkının elde ettiği bu başarıda Gazze yanlısı cephelerin rolünün önemine işaret eden Hamdan, “Artık uluslararası toplum, Gazze'yi destekleyen cephelerde gizli bir gücün varlığının farkına varmıştır. Bu cephelere çok minnettarız, Yemen'deki kardeşlerimiz Siyonist düşmana karşı denizi kapattı, Irak'taki kardeşlerimiz mesafeleri aştı, Lübnan Hizbullah'ı birçok fedakarlık yaparak, Gazze'ye destek vermekten vazgeçmedi” ifadelerinde bulundu.