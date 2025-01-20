Direniş ekseni düşmana ateşkesi dayattı

İslamabad'daki İran Büyükelçiliği'nde İran İslam Cumhuriyeti'nin yetkilileri ve temsilcileriyle bir araya gelen İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, son 15 ayda yaşanan olayların bölge, İslam dünyası ve büyük direniş cephesi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Gazze'deki ateşkesin, işgalci Siyonist rejimin ve küresel emperyalizmin sahte gücünün, Kudüs'ün kahraman savaşçılarının mucizesi karşısında çöküşünü simgelediğini ifade eden Tümgeneral Bakıri, "Son 15 aydaki gelişmeler, Siyonistler için bir felaketin ve İslam ile direniş cephesinin yükselişinin başlangıcıdır" dedi.

Tümgeneral Bakıri, "Bütün emperyalist dünya, bu sahte Siyonist rejimi direniş cephesi ve Filistinli savaşçılara karşı desteklemek için seferber olsa da bu gelime, bu rejimi uçurumun eşiğine getirdi. Aksa Tufanı ile başlayıp Filistinli direniş güçlerinin kararı ve koordinasyonu ile şekillenen olayla bir mucize gibiydi. Şimdi ise bir yılın ardından, direnişin zaferini ve Siyonistlerin, İslam savaşçılarının çelik iradesi karşısında teslim olduğunu görüyoruz" ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, "Filistinli direniş güçleri, en şiddetli ve tam ablukaya rağmen, yerin derinliklerinde savunma ekipmanları yapmayı başardı ve Siyonist rejime karşı saldırı yapma yeteneği kazandı. Ancak buna karşılık, işgalci rejim ve destekçileri tüm güçleriyle ve vahşice, Gazze'nin savunmasız halkını, kadın ve çocuklardan yaşlı ve gençlere kadar katlettiler" ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Bakıri, "Bugün, ateşkesin Siyonist rejime dayatıldığı gündür. Amerika ve Avrupa'daki yetkililer, bazı bölge liderlerine, onların yardımları olmasaydı, Siyonist rejimin çöküşünün kesin olacağını itiraf etti" diye ekledi.

Resmi Pakistan ziyaretinin hedefleriyle ilgili olarak Tümgeneral Bakıri, "İki kardeş ülkenin sınırlarının korunması, daha fazla güç ve kuvvet gerektiriyor, çünkü düşmanlar sınırlarımızı istismar etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla daha fazla işbirliği ve koordinasyona ihtiyacımız var" dedi.

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, "Ortak sınırları güvence altına alma işine başladık, bir dizi sınır pazarları faaliyete geçti ve diğerleri de kullanıma sunulmak üzere. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi önemlidir" şeklinde konuştu.

Güvenliğin arttırılması için İran ve Pakistan silahlı kuvvetlerinin, terörist ve ayrılıkçı gruplara karşı ortaklaşa daha fazla işbirliği yapması gerektiğini vurgulayan Tümgeneral Bakıri ayrıca; “Eğitim, istihbarat, tatbikatlar ve savunma sanayii alanlarında da Pakistanlı mevkidaşlarımızla görüşmelerde bulunacağız. Bu işbirliklerini ve koordinasyonu ciddi şekilde takip edeceğiz" ifadelerinde bulundu.