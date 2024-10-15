Usame Hamdan: Düşmanın hiçbir hedefi gerçekleşmedi

Hamas'ın Lübnan temsilcisi, düşmanın geçen bir yıl içinde hiçbir hedefine ulaşamadığını belirterek, düşmanın saldırıları şiddetlendirmesinin amacının Gazze’nin kuzeyinden güneyine zorunlu göç ettirme olduğunu ve uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Lübnan’daki üst düzey Hamas liderlerinden Usame Hamdan, işgalci ordunun işgal altındaki Kuzey Filistin’deki yeni oyununu ifşa etti.

Hamdan El-Cezire haber ağına verdiği demeçte, düşman komutanlarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ateş gücünü artırma yönündeki askeri planının sadece iç tüketim için olduğunu belirtti.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, Hamdan, Siyonist düşmanın savaştan bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen hiçbir hedefine ulaşamadığını vurguladı.

Usame Hamdan, düşman generallerinin planının sadece işgal altındaki toprakların sakinlerinin duygularını kışkırtma amacı taşıyan bir plan olduğunu ekledi.

Hamdan, Siyonist düşmanın bu ayın başından itibaren bu planı uygulamaya başladığını söyledi.

Ayrıca, Siyonist düşmanın şu anda Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonun amacının, bu bölgedeki bazı sakinleri güneye göç ettirmek olduğunu belirtti.

Usame Hamdan, işgalci düşmanın Gazze Şeridi'nde en şiddetli saldırıları gerçekleştirmek istediğini ve ordusunun zafer kazanmış bir görüntü vermeyi amaçladığını da ifade etti.

Hamdan, direnişi ve Gazze'deki Filistinlilerin dayanıklılığını desteklemek için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti ve Gazze Şeridi'ndeki mevcut zor koşullara rağmen Filistin halkını savunmak için direniş operasyonlarının devam ettiğini ve daha da genişleyeceğini söyledi.

Ayrıca şu anda yaşananların Gazze’de soykırımın artması olduğunu vurgulayan Hamdan, uluslararası toplumun bunu durdurmak için derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Bu Hamas lideri, Filistin halkına karşı işlenen suçları durdurmak için ümmetin harekete geçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Usame Hamdan, Birleşmiş Milletler'den de Gazze'deki Filistin halkına karşı yürütülen savaşı durdurmak için çaba göstermesini istediklerini belirtti.

Hamdan, Siyonist rejimin savaşının ve işlediği suçların durdurulmaması halinde bu suçların bölgeye de yayılacağını vurguladı.