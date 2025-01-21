İran: Gazze'deki ateşkes kalıcı bir çözüme dönüşmeli

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'deki ateşkesin kalıcı bir çözüme dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'nin derin bir insani krizle karşı karşıya olduğunu belirten İrevani, İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesi, kesintisiz insani yardım sağlanması ve kapsamlı bir yeniden inşa planının hazırlanması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze üzerindeki güvenlik kontrolünü sürdürme ısrarının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığına dikkat çeken İrevani, uluslararası toplumu ve BM Güvenlik Konseyi'ni Gazze'nin toprak bütünlüğünü savunmak için birleşik ve kararlı bir tutum almaya çağırdı.

Batı Şeria'daki artan şiddet ve yerleşimci saldırılarının barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydeden İrevani, bu konuda acil ve somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

İsrail’in Gazze’de işlediği suçların soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girdiğini dile getiren BM Daimi Temsilcisi, bu suçların cezasız kalmaması gerektiğine vurgu yaptı.

"Adaletin sağlanması ve bu suçların tekrarlanmasını önlemek için mutlak hesap verebilirlik şarttır" diyen İrevani, uluslararası toplumu bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Lübnan ile yapılan ateşkese de değinen İran'ın BM Temsilcisi, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine yönelik ihlallerini sona erdirmesi ve Güney Lübnan'dan geri çekilmesi gerektiğini belirtti. Golan Tepeleri'ndeki işgalin de uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatan İranlı diplomat, BM Güvenlik Konseyi'ni bu konuda etkili önlemler almaya çağırdı.

İrevani son olarak, bölgedeki direniş hareketlerinin İsrail'in onlarca yıllık işgal ve saldırgan politikalarına karşı meşru bir tepki olduğunu ifade ederek, İran'ın Filistin halkının direniş ve öz savunma hakkına olan desteğini yineledi.