Hamas: İsrail, esirlerini ancak takas anlaşmasıyla geri alabilecek

Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Usame Hamdan, "Esir takası anlaşmasının belirli kuralları var. Bu kurallara göre biz kendi esirlerimizi, İsrail de kendi esirlerini geri alabilir. Ancak, bir anlaşma olmaksızın İsrail'in esirlerini sağ salim geri alması mümkün değil." dedi.

Netanyahu'nun esirlerin serbest bırakılmasını engelleyerek onların yaşamlarını tehlikeye attığını belirten Hamdan, Hamas'ın İsrail'in taleplerine önem vermediğini, önceliklerinin saldırıların durması ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi olduğunu belirtti.

Hamdan ayrıca, İsrail işgalinin yalnızca Filistin halkını değil, tüm bölgeyi tehdit ettiğini vurgulayarak, "Biz işgale karşı üzerimize düşeni yapıyoruz. Kardeşlerimizden de aynı kararlılığı bekliyoruz. İhmalkarlık yalnızca Filistin'e değil, ihmalkar olan toplumlara da zarar verir." şeklinde konuştu.

Basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 8 Ocak'ta İsrail ve Hamas arasında yürütülen müzakereler için "ateşkes anlaşmasına çok yakınız" açıklamasına da değinildi. Bu süreçte Netanyahu, esir takası anlaşması yapmayı reddetmekle ve esirlerin Gazze Şeridi'nde ölüme terk edilmesine yol açmakla suçlanıyor. Muhalefet ve esirlerin aileleri, Netanyahu'yu anlaşmaları baltalayacak şekilde aşırı talepler öne sürmekle eleştiriyor.