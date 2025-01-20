İranlı Büyükelçi'den Türkmenistan ile ticari ilişkilerin önemine vurgu

İran'ın Aşkabat Büyükelçisi Ali Muctaba Ruzbehani, Rezevi Horasan Valisi Gulam Hüseyin Muzafferi ile bir araya gelerek sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanları değerlendirdi.

Ruzbehani, İran ile Türkmenistan arasındaki ana kapının Rezevi Horasan sınır geçişleri olduğunu ve kalkınma açısından en büyük potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Ruzbehani, “Türkmenistan bizim için gelecek vaat eden pazarlardan biri ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya devam edeceğiz.” dedi.

Rezevi Horsan valisi de görüşmede, iş insanları ve ticaret temsilcilerinin faaliyetlerini kolaylaştırmak için Serahs sınır kapısının modernleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bölgenin sınır noktalarında birleşik bir yönetim sisteminin getirilmesinin önemine değindi.