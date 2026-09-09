İran Meclis Başkanvekili Nikzad: Hürmüz Boğazı mutabakatının kilit noktasıdır

İran İslami Şura Meclisi Başkanvekili Ali Nikzad, yaptığı açıklamada, İslamabad mutabakatının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nikzad, “Mutabakatın düğümü Hürmüz Boğazı’na bağlanmıştır” ifadelerini kullanarak, İran liderinin mutabakatı incelediğini ve müzakereleri yürüten kişilerin müzakere etme ve mutabakatı hazırlama yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Nikzad, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nın kendi yönetim egemenliği altında olduğunu iddia etmesine de tepki gösterdi.

ABD’nin İran’daki yönetimi devirebileceğini, hatta ülkenin liderini belirleyebileceğini ve Batı Asya’nın coğrafyasını değiştirebileceğini düşündüğünü savunan Nikzad, Washington’ın İran topraklarının bir bölümünden saldırı düzenleyebileceğini, helikopterle asker indirebileceğini ve İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirebileceğini hesapladığını söyledi.

Ancak ABD’nin sonunda İran Silahlı Kuvvetleri’ni, halkını ve liderliğini yeterince tanımadığını anladığını belirten Nikzad, “Şimdi savaş, iradeler savaşıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Umman ile yapılan anlaşmaya da değinen Nikzad, Hürmüz Boğazı’nın hem giriş hem de çıkış bölümünün önemli bir kısmının İran’ın kontrolünde olduğunu söyledi. Nikzad, bu konuda Umman ile anlaşmaya vardıklarını ve Umman Sultanı’nın da bu anlaşmayı kabul ettiğini ifade etti.

Nikzad, İran liderinin ülkenin “ne savaş ne barış” durumunda bırakılmaması gerektiğine yönelik vurgusuna ilişkin olarak ise İran’ın geçmişte iki kez düşman tarafından müzakereler sırasında saldırıya uğradığını belirtti.

“Düşmana güvenimiz yok ve Silahlı Kuvvetlerimiz tetikte” diyen Nikzad, güvenlik esaslarına ve Silahlı Kuvvetlerin hazırlık durumuna dikkat edilerek sürecin yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Nikzad, halkın sokaklarda, Silahlı Kuvvetlerin ise sahada olduğunu belirterek, diplomatik girişimlerin halkın haklarının korunması ve halkın talep ettiği misillemenin gerçekleştirilmesi hedefi doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade etti. Hükümetin de tüm gücüyle halka hizmet etmesi gerektiğini vurguladı.

İran Meclis Başkanvekili son olarak, “Tetikteyiz” ifadelerini yineleyerek, yapılan değerlendirmelere göre ABD’nin İran’la yeniden uzun süreli bir savaşa giremeyeceğini söyledi.