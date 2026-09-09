Suudi F-15 savaş uçağı Yemen'de bir hapishaneyi bombaladı

Arap medyasına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri bugün yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın, 7 Eylül Pazartesi günü, El-Cevf vilayetinin El-Hazm şehrindeki merkez hapishaneyi hedef aldı. Saldırıda çok sayıda mahkumun yanı sıra, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bir grup ziyaretçi hayatını kaybetti" dedi.

Seri, “Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nden kalkan bir F-15 savaş uçağı merkez hapishaneyi hedef alan iki hava saldırısı gerçekleştirdi” ifadesini kullandı.

Sözcü, “Suudi düşmanın ülkemize karşı işlediği suçlar ve saldırılar için sorumluluktan kaçma çabaları, bu rejimi saldırı eylemlerinin sonuçlarından ve etkilerinden koruyamayacaktır” diye konuştu.

