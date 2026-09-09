İran ve Rusya arasında ekonomik işbirliğini derinleştirme kararı

İran Ekonomi Bakanı Seyyid Ali Medenizade, Moskova ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen toplantı ve müzakereler sonucunda önemli sözleşmelerin tamamlandığını ve yeni anlaşmaların gündeme geldiğini belirtti.

Medenizade, görüşmelerde finansal etkileşimler, iş gücü ve istihdam alanlarında yeni işbirliği konularının ele alındığını ve bunların sonuçlandırıldığını ifade etti.

Söz konusu müzakerelerde ele alınan başlıkların ciddi şekilde takip edilmesinin kararlaştırıldığını belirten Medenizade, bunun İran ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve genişletilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

İran’ın ekonomik koşullarına ve dış baskılara değinen Bakan, tüm bu girişimlerin, özellikle ekonomik kuşatma ve savaş koşullarında, işbirliği yapılan ülkelerle ekonomik ilişkileri daha kapsamlı ve güçlü hale getirmek amacıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Medenizade, İran ekonomisinin daha fazla sınırlandırılması ve ülkeye mal girişinde sorun oluşturulması yönündeki girişimlere dikkat çekerek, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve alternatif tedarik yollarının oluşturulmasının bu baskıların etkisizleştirilmesinde önemli rol oynayabileceğini vurguladı.

Hükümetin diğer üyeleri tarafından yürütülen çalışmalar ve son dönemde gerçekleştirilen görüşmelere de değinen Medenizade, temel ihtiyaç maddelerinin temininde herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Bakan ayrıca, üretim için ihtiyaç duyulan diğer ham maddelerin tedarikinde de alternatif güzergâhların oluşturulması ve aktif hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Medenizade, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve işbirliği yapılan ülkelerin kapasitesinden yararlanılmasının, uygulanan kısıtlamaların etkilerini azaltma ve İran ekonomisinin dayanıklılığını güçlendirme çabalarının bir parçası olduğunu kaydetti.