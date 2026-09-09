Güney Kore’de ABD Büyükelçiliği Önünde Hürmüz Protestosu

El Cezire’nin haberine göre, onlarca Güney Kore vatandaşı çarşamba günü Seul’deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak, Güney Kore deniz kuvvetlerinin stratejik Hürmüz Boğazı’na gönderilmesi ihtimaline karşı çıktı.

Göstericiler, ellerinde “Saldırgan savaşa katılmayın” yazılı pankartlar taşıyarak Washington’ın İran’a yönelik savaşını kınadı.

Protestolar, Güney Kore hükümetinin Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanmasına olası katkısının nasıl gerçekleştirileceğini değerlendirdiği bir dönemde düzenlendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın da Seul’e bölgede ABD’ye yardım etmesi yönünde baskı yaptığı belirtildi.

Göstericiler, “Gençlerimizi ölüm denizine gönderemeyiz” sloganları attı.

Hürmüz Boğazı, küresel enerji taşımacılığı açısından kritik güzergâhlardan biri olarak kabul ediliyor. Dünya genelindeki enerji arzının yaklaşık yüzde 20’sinin bu güzergâhtan geçtiği belirtiliyor.

Protesto, Güney Kore Savunma Bakanlığı’nın Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik durumunu incelemek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne bir inceleme heyeti gönderdiğini açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti.

Bununla birlikte Güney Kore Savunma Bakanlığı, heyetin yalnızca bölgedeki koşulları değerlendirmek amacıyla gönderildiğini ve Hürmüz Boğazı’na asker gönderilmesi konusunda henüz herhangi bir karar alınmadığını bildirdi.