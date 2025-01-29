  1. Spor
29 Oca 2025 14:40

İran Spor Bakanı: 200 badminton sporcusuna ev sahipliği yapıyoruz

İran Spor Bakanı: 200 badminton sporcusuna ev sahipliği yapıyoruz

İran Spor ve Gençlik Bakanı Ahmed Dünyamali, İran'ın 15 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen kıta ve dünya badminton müsabakalarına ev sahipliği yaptığını duyurdu.

İran Spor ve Gençlik Bakanı Ahmed Dünyamali, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli olan, kıta ve dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapmaktır. Bu kapsamda, Semnan'da devam eden bu turnuva, uluslararası badminton müsabakalarının 33. ayağıdır. Yaklaşık 15 ülkeden 200 sporcu bu turnuvaya katılmaktadır." dedi.

Dünyamali, "Oluşan güvenli ortam sayesinde gelecekte daha fazla uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapmayı umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

News ID 1923895

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