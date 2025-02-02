Beyaz Saray'dan "Zelenski" kararı

Reuters, Donald Trump'ın Ukrayna özel elçisi Keith Klug'a dayandırdığı haberinde, Washington'un Ukrayna savaşının çözülmesi için olası barış görüşmeleri çerçevesinde Kiev'e bu yıl sonuna kadar başkanlık ve parlamento seçimleri yapmasını istediğini belirtti.

Reuters'a göre, Klug ve Beyaz Saray yetkilileri, Kiev'e seçim düzenlenmesi talebini görüştü. Klug, Reuters'a yaptığı açıklamada, hem başkanlık hem de parlamento seçimlerinin "zorunlu" olduğunu söyledi.

Klug, "Çoğu demokratik ülke savaş zamanında seçimler yapar. Bence bu önemli ve demokrasi açısından faydalıdır. Güçlü bir demokrasinin güzelliği budur, çünkü birden fazla kişi seçimlere aday olur," dedi.

Ukrayna'nın başkanlık ve parlamento seçimleri, sırasıyla Ekim 2023 ve Mart 2024 için planlanmıştı, ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Aralık 2023'te bu seçimlerin, Rusya ile savaş nedeniyle ilan edilen sıkıyönetim kaldırılana kadar yapılmayacağını duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin Şubat 2022'de artmasının ardından Zelenski, Ukrayna'da sıkıyönetim ilan etti ve o zamandan bu yana sıkıyönetimi birkaç kez uzattı. Bu karar, Kasım 2024'te bir kez daha uzatıldı ve en azından 7 Şubat 2025'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Ukrayna savaşına hızla son vereceğini defalarca iddia eden Trump, dün, ABD’nin Rusya ile savaş konusunda çok ciddi müzakerelere başladığını belirtti; ancak Moskova bu iddiayı şu ana kadar doğrulamadı.

Reuters, Beyaz Saray'da yapılan görüşmelere göre, eğer ABD'nin planı, nihai bir anlaşma sağlanmadan önce Rusya ve Ukrayna arasında geçici bir ateşkes anlaşmasını kapsarsa, bu seçimlerin kazananının nihai anlaşmanın maddeleri üzerinde müzakere yapma sorumluluğunu üstleneceğini yazdı.

Moskova, Zelenski'nin meşruiyetini sorgulayarak, onun başkanlık görev süresinin Mayıs 2024'te sona erdiğini ve uluslararası anlaşmaları imzalama yetkisi bulunmadığını belirtti.