Aliyev ve Zelenski Davos'ta bir araya geldi

Türk medyasına göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Aliyev'in, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamında, Ukrayna tarafının talebi üzerine Zelenskiy ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki siyasi, ekonomik ve insani alanlardaki ilişkiler, enerji sektöründeki işbirliği ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.