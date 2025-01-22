  1. Azerbaycan
22 Oca 2025 15:46

Aliyev ve Zelenski Davos'ta bir araya geldi

Aliyev ve Zelenski Davos'ta bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya geldi.

Türk medyasına göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Aliyev'in, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamında, Ukrayna tarafının talebi üzerine Zelenskiy ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki siyasi, ekonomik ve insani alanlardaki ilişkiler, enerji sektöründeki işbirliği ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

News ID 1923698

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