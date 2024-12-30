ABD’den Ukrayna’ya 2.5 milyar dolarlık askeri yardım

ABD’de 20 Ocak’ta görevi devretmeye hazırlanan Başkan Joe Biden, Ukrayna’ya yeni yardım paketini duyurdu. Biden yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün, Ukrayna halkı Rus saldırganlığına karşı bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunmaya devam ederken, Ukrayna için yaklaşık 2 buçuk milyar dolarlık güvenlik yardımını duyurmaktan onur duyuyorum.'' dedi.

Biden, “Ukrayna'ya galip gelmesi için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak en önemli önceliklerimden biri oldu. Bugünkü duyuru, bu çabayı güçlendirecek ve Ukrayna'ya hem savaş alanında kullanmaya devam ettiği acil bir teçhizat akışı sağlayacak hem de hava savunma, topçu ve diğer kritik silah sistemlerinin uzun vadeli tedarikini sağlayacak.'' ifadesini kullandı.

Yönetiminin, Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) çerçevesinde taahhüt edilen tüm yardımı tahsis ettiğini söyleyen Biden, “ABD, benim talimatımla görev süremin geri kalanında Ukrayna'yı savaşta güçlendirmek için yorulmadan çalışmaya devam edecek” şeklinde konuştu.