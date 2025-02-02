Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, bugün yaptığı konuşmada gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Naim Kasım, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Dayf'ın şehadeti nedeniyle Filistin halkına taziye dileğinde bulundu.

Takas anlaşması kapsamında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılayan Naim Kasım, ''Bu Filistin halkı için gerçek bir zaferdi. Direnişin devam etmesi için Filistin halkını, direniş gruplarını ve Filistin halkının destekçilerini kutluyorum.'' dedi.

Siyonist İsrail’in devam eden ateşkes ihlalarine tepki gösteren Şeyh Naim Kasım, şunları kaydetti:

''Beyrut hükümetinin, düşman İsrail’in ateşkes ihlallerini özenle takip etmesi gerekiyor. Bu sadece bir ateşkes ihlali değil, bir saldırganlıktır ve Lübnan hükümeti buna kararlılıkla karşılık vermelidir. Ateşkesin garantörü olan ABD'ye baskı yapılmalı.’’

Şehit Nasrullah'ın cenaze töreni 23 Şubat'ta yapılacak

Hizbullah lideri, ''Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Haşim Safiyuddin'in cenaze töreni 23 Şubat tarihinde yapılacak.'' açıklamasını yaptı.