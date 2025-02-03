Cezayir'in Siyonist rejim ile normalleşme şartları

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin Siyonist rejim ile ilişkilerini normalleştirmeye hazır olduğunu ancak bunun bağımsız bir Filistin devleti kurulması şartına bağlı olduğunu açıkladı.

Fransız bir gazeteye verdiği röportajda konuşan Tebbun, Cezayir'in bu adımı ancak Filistin'in resmi olarak devlet statüsü kazanması durumunda atacağını belirtti.

Tebbun ayrıca, görevde kalma niyetinde olmadığını ve Cezayir anayasasına saygı göstereceğini vurguladı.

Öte yandan, İsrail'in Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıması, Cezayir'in tepkisine neden olmuş ve iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi artırmıştı.