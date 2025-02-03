Türkiye, İran ve Pakistan güçlü ekonomiye sahip

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkeler dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bugün Tahran'da toplandı.

EİT Dışişleri Bakan Yardımcıları Yüksek Düzeyli Komitesi Birinci toplantısında İran, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan bakan yardımcıları ve temsilciler yer aldı.

Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Muhammed Müddesir Tipu, toplantı sırasında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) hakkında konuştu.

Tipu, ''EİT, bölgesel bağlantıların güçlendirilmesinde, ticaretin geliştirilmesinde ve bölge halklarının birbirine yakınlaştırılmasında çok önemli rol oynuyor. Bu teşkilatın kurucu üyelerinden biri olan Pakistan EİT'in güçlendirilmesine önem veriyor." dedi.

EİT’in güçlendirilmesi lazım

Türkiye, İran ve Pakistan'ın güçlü ekonomi ve zengin tarihe sahip olduğunu anlatan Tipu, ''EİT’in daha da güçlendirilmesi, bu ülkeler arasındaki ekonomik bütünleşmeyi artırabilir ve küreselleşmenin nimetlerinden yararlanmamızı sağlayabilir.’’ ifadesini kullandı.

Pakistan Büyükelçisi, Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenen EİT toplantısının önemli olduğunu vurgulayarak, ''Bölgesel ekonomik işbirliği ülkelerin büyümesinde önemli bir faktördür.'' diye konuştu.