EİT Liderleri 3 Temmuz’da Azerbaycan’da buluşuyor

Azerbaycan, 3-4 Temmuz 2025 tarihlerinde Hankendi’nde gerçekleştirilecek olan 17. EİT Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Zirvede, bölgesel işbirliğini geliştirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için EİT’nin rolüne vurgu yapılacak.

Bu zirvede, EİT üyesi ülkelerin liderleri, bakanları, EİT gözlemcileri, EİT dışı ülkelerden özel konuklar ve uluslararası kuruluşların başkanları, ekonomik kalkınma yoluyla gelişim ve refah sağlamak amacıyla bir araya gelecek.

Zirve, aynı zamanda Azerbaycan’ın çeşitli şehirlerinde 1-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında dinamik ve kapsayıcı şekilde gerçekleşecek olan EİT Haftası’nı da içerecek. EİT Haftası, gençlerin katılımını artırmayı ve bölgesel ekonomik bağlantıları güçlendirmeyi amaçlayan tematik oturumlar dizisini kapsayacak.

Ayrıca, EİT Kadınlar ve Gençler Toplantısı da “Kadınlar ve gençlerin iklim değişikliğine dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşasındaki rolünün güçlendirilmesi” temasıyla Laçin şehrinde düzenlenecek.

EİT 6. Ticaret Toplantısı ise yatırımcıların katılımıyla, 2 Temmuz 2025 tarihinde Azerbaycan’ın Füzuli şehrinde “EİT bölgesinde sürdürülebilir kalkınma için bir katalizör olarak yatırım ve ticaretin geliştirilmesi” temasıyla gerçekleştirilecek.