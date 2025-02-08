Ürdün'de Trump'ın planına karşı protestolar başladı

El-Cezire’nin haberine göre, Ürdünlüler, Ürdün Kralı II. Abdullah’ın ABD’ye yapacağı ziyaret ve Başkan Donald Trump ile görüşmesi öncesinde dün Amman ve Ürdün’ün farklı vilayetlerinde geniş çaplı gösteriler düzenleyerek, Trump’ın Gazze Şeridi sakinlerini Ürdün ve Mısır’a zorla göç ettirme planına karşı olduklarını ifade ettiler.

El Cezire televizyonu, Ürdün’de benzeri görülmemiş bir şekilde tüm protesto ve gösterilerin Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı çıkma başlığı altında organize edildiğini bildirdi.

Bu kez Trump’ın planına yalnızca Ürdün’deki İslami hareketler değil, aynı zamanda aşiretler ve siyasi partiler de karşı çıkarak protestolara katıldı ve Trump’a karşı sloganlar attı.

Ülke genelindeki protestolara katılanlar, Ürdünlü yetkililerin Trump’ın tehlikeli planına karşı net bir tavır alması ve Ürdün’ün Filistin’e alternatif bir devlet haline getirilmesini önlemesi gerektiğini vurguladılar.

Ürdün Parlamentosu Üyesi Yenal Farihat, bu protestolarda yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi Trump’ın özel mülkü değildir." ifadelerini kullandı. Ürdün’ün önde gelen aşiret liderlerinden Tırrad el-Fayiz ise Trump’ın planını "çılgınca, zalimce ve Ürdün’ün egemenliğine bir saldırı" olarak nitelendirdi.