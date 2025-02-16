İran Savunma Bakanlığı Coğrafya Kurumu, verilerini akıllı hale getirmeye yönelmiş

İran Savunma Bakan Yardımcısı ve Savunma Bakanlığı Coğrafya Kurumu Başkanı Tuğgeneral Mecid Fahri, Mehr Haber Ajansı'na verdiği röportajda, Savunma Bakanlığı Coğrafya Kurumu'nun işlevleri ve görevleri hakkında yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı Coğrafya Kurumu, askeri güçlerin ve farklı inşaat alanlarının ihtiyaç duyduğu coğrafi bilgilerin ve haritaların temin edilmesinden sorumludur. Uzun bir geçmişe sahip olan bu kurum, her zaman ülkenin coğrafi bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmiştir" dedi.

Fahri, bu bilgilerin uydu verileri, havadan görüntüler, haritalar, hidrolojik veriler ve meteorolojik bilgiler gibi birçok veriyi içerdiğini belirtti.

Savunma Bakanlığı Coğrafya Kurumu Başkanı, son on yılda Coğrafya Kurumu'nun, verilerinin akıllı hale getirilmesi ve bu bilgilerin hem savunma hem de savunma dışı alanlarda eşzamanlı olarak kullanılmasına doğru bir yönelim gösterdiğini vurguladı.