İran, dünyanın 4. alev dedektörü üreticisi oldu

Bir İranlı bilgi tabanlı şirket, UV ve IR spektrumlarında çalışan alev dedektörü üretmeyi başardı. Bu dedektörler, petrol ve gaz endüstrisinde yangınların önlenmesi amacıyla kullanılıyor.

İran, ABD, Almanya ve İtalya’dan sonra alev dedektörü üreten dördüncü ülke oldu. Bu yüksek teknoloji ürünü, özellikle petrol rafinerileri ve sanayi tesislerinde güvenlik amaçlı kullanılıyor.

Üretimin ilk yılında 250 adet cihaz üretmeyi hedeflendiği ve ilerleyen yıllarda bu kapasitenin 1000 adede çıkacağı belirtildi.

Talebin artması ve ihracat olanaklarının genişlemesiyle birlikte, yıllık üretim kapasitesinin 2000 adede kadar çıkarılması planlanıyor.

Özellikle Fars Körfezi’ndeki petrol zengini ülkeler, İran’ın yeni ürettiği alev dedektörleri için potansiyel pazar olarak görülüyor.