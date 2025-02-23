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23 Şub 2025 14:26

İrlandalı insan hakları aktivisti:

Seyyid Hasan Nasrallah bu karanlık çağın büyük bir lideriydi(+video)

Seyyid Hasan Nasrallah bu karanlık çağın büyük bir lideriydi(+video)

İrlandalı insan hakları aktivisti, Lübnan Hizbullah Hakeketi'nin şehit lideri Seyyid Hasan Nasrallah'ın cenaze töreninin başlaması arifesinde, Mehr Haber Ajansı'nın özel muhabiriyle yaptığı röportajda, onu çağdaş dönemin büyük bir lideri olarak nitelendirdi.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyid Haşim Safiyüddin'in cenaze töreni, Beyrut'taki Komeyl Şemun Stadyumu'nda düzenlenleniyor.

Mehr Haber Ajansı'nın Lübnan'a gönderdiği özel muhabir, İrlandalı insan hakları aktivisti ve Sentinel İnsan Hakları Enstitüsü Genel Sekreteri Tara O'Grady ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

O'Grady, bu röportajda direnişin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak Seyyid Hasan Nasrallah'ı bu karanlık dönemin büyük bir lideri olarak nitelendirdi.

News ID 1924695

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