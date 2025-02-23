Seyyid Hasan Nasrallah bu karanlık çağın büyük bir lideriydi(+video)

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyid Haşim Safiyüddin'in cenaze töreni, Beyrut'taki Komeyl Şemun Stadyumu'nda düzenlenleniyor.

Mehr Haber Ajansı'nın Lübnan'a gönderdiği özel muhabir, İrlandalı insan hakları aktivisti ve Sentinel İnsan Hakları Enstitüsü Genel Sekreteri Tara O'Grady ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

O'Grady, bu röportajda direnişin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak Seyyid Hasan Nasrallah'ı bu karanlık dönemin büyük bir lideri olarak nitelendirdi.