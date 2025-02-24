Trump görüşme tarihini açıkladı!

ABD Başkanı Trump Donald, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesiyle ilgili gündemi değerlendirdi.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılımıyla G7 Zirvesi'nde Ukrayna gündemini değerlendirdiklerini ve tüm liderlerin savaşın sona erdiğini görmeyi umduğunu belirtti.

"Yakında imzalanacak"

"ABD ile Ukrayna arasında çok yakında imzalanacağını umduğum hayati önemdeki 'Kritik Mineraller ve Nadir Topraklar Anlaşması'nın önemini vurguladım" ifadesini kullanan Trump, bu anlaşmanın ABD'ye milyarlarca dolar kazandıracağını ve Ukrayna'nın da ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini açıkladı.