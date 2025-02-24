  1. Dünya
  2. Amerika
24 Şub 2025 21:50

Trump görüşme tarihini açıkladı!

Trump görüşme tarihini açıkladı!

ABD Başkanı Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump Donald, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesiyle ilgili gündemi değerlendirdi.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılımıyla G7 Zirvesi'nde Ukrayna gündemini değerlendirdiklerini ve tüm liderlerin savaşın sona erdiğini görmeyi umduğunu belirtti.

"Yakında imzalanacak"

"ABD ile Ukrayna arasında çok yakında imzalanacağını umduğum hayati önemdeki 'Kritik Mineraller ve Nadir Topraklar Anlaşması'nın önemini vurguladım" ifadesini kullanan Trump, bu anlaşmanın ABD'ye milyarlarca dolar kazandıracağını ve Ukrayna'nın da ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini açıkladı.

News ID 1924769

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler