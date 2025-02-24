Rusya Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretinin detayları açıklandı

İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, X programındaki resmi hesabında Rusya Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretiyle ilgili şunları yazdı: "Rusya Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin geliştirilmesinin devamı niteliğinde. Bu ziyarette ikili ilişkilerdeki çeşitli konular, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında üst düzey görüşmelerin ve istişarelerin derinleştirilmesine odaklanmaktadır ve bu, şu anda her zamankinden daha fazla gereklilik arz etmektedir. Bu ilişkiler, dış etkenlerden bağımsız, her iki ülkenin ulusal çıkarlarına dayalı, barış ve kalkınma yolundadır."

Sergey Lavrov 25 Şubat'ta İran'a gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un önümüzdeki Salı günü (25 Şubat) İran'ı ziyaret edeceği açıklandı.

İran medyasına göre Lavrov Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile bir ara gelecek.