İşgal ordusunda psikolojik vakalarda artış yaşanıyor

Rejimin savaş bakanlığı, askerlerin psikolojik destek alabilmesi için başlattığı yeni program kapsamında büyük bir talep aldığını itiraf etti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, bir buçuk ayda programa başvuran asker sayısı 170 bine ulaştı. Başvurular, özellikle Gazze’deki çatışmaların ardından artış gösterdi. Askerler, travma sonrası stres bozukluğu ve diğer psikolojik sorunlar için terapi hizmetlerinden faydalanmayı talep etti.

Haberde, Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılan pek çok yedek askerin psikolojik tedavi almak için arayışta olduğu ve terapi alabileceği psikolog bulmakta güçlük çektiği bildirildi.